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При стрельбе на МКАД пострадала жена экс-партнера Чубайса
Жена бывшего партнера Анатолия Чубайса пострадала при стрельбе на МКАД во вторник утром. Пострадавшую госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Иноземцева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Супруга бизнесмена Михаила Лернера, осужденного в 2014 году на шесть лет за мошенничество, 42-летняя Светлана Лернер получила касательную рану губы, когда неизвестный выстрелил в нее на 105-м км МКАД. Нападавший скрылся с места преступления, полиция ведет его поиски, сообщает сайт НТВ.Ru.
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