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Женщине-водителю выстрелили в лицо на МКАД
На МКАД неизвестный выстрелил из травматического пистолета в лицо женщине-водителю автомобиля «Форд». Автомобилистка получила телесные повреждения, ей оказывают медицинскую помощь, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «360».
По данным издания Life, пострадавшей оказалась 42-летняя Светлана Лернер - супруга бывшего партнера Анатолия Чубайса, скандально известного бизнесмена Михаила Лернера, который был осужден на шесть лет за махинации.
Инцидент рассматривают как покушение на убийство женщины и связывают с деятельностью Лернера.
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