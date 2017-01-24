Женщине-водителю выстрелили в лицо на МКАД
Главное сейчас
Рамблер/новости

Женщине-водителю выстрелили в лицо на МКАД

Женщине-водителю выстрелили в лицо на МКАД
Фото:
На МКАД неизвестный выстрелил из травматического пистолета в лицо женщине-водителю автомобиля «Форд». Автомобилистка получила телесные повреждения, ей оказывают медицинскую помощь, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «360».
По данным издания Life, пострадавшей оказалась 42-летняя Светлана Лернер - супруга бывшего партнера Анатолия Чубайса, скандально известного бизнесмена Михаила Лернера, который был осужден на шесть лет за махинации.
Инцидент рассматривают как покушение на убийство женщины и связывают с деятельностью Лернера.
Еще 33 источника
Происшествия
Ford
Анатолий Чубайс
Оставить комментарий

Последние новости