Женщине-водителю выстрелили в лицо на МКАД

На МКАД неизвестный выстрелил из травматического пистолета в лицо женщине-водителю автомобиля «Форд» . Автомобилистка получила телесные повреждения, ей оказывают медицинскую помощь, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «360»

По данным издания Life , пострадавшей оказалась 42-летняя Светлана Лернер - супруга бывшего партнера Анатолия Чубайса , скандально известного бизнесмена Михаила Лернера, который был осужден на шесть лет за махинации.

Инцидент рассматривают как покушение на убийство женщины и связывают с деятельностью Лернера.