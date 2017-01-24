СМИ: в Кувейте ведущий поджег гостя в прямом эфире

В Кувейте ведущий комедийной программы облил бензином и поджег своего гостя в прямом эфире. Об этом сообщается на английской версии сайта телеканала Al Arabiya.

Известный кувейтский ведущий Джасем Раджаб (Jassem Rajab) бросил вызов своему гостю в начале шоу, назвав его "самым крикливым человеком в Инстаграме". После того, как гостя подожги, сотрудники съемочной группы быстро потушили огонь. Видео, размещенное на видеохостинге YouTube, начинается с предупреждения зрителей о том, что не стоит повторять увиденное. Также отмечается, что все меры предосторожности были соблюдены заранее. Ведущий Раджаб добавил, что "гость не чувствовал никакой боли, его тело было покрыто специальным защитным слоем, и был использован огнетушитель".

Несмотря на это пользователи сети раскритиковали ведущего, потребовав наказать его за страшный трюк.