Авиабаза ВВС США в Аризоне закрыта из-за сообщений о стрельбе

На авиабазе ВВС США «Девис-Монтен» в американском штате Аризона объявлена тревога в связи с сообщениями о стрельбе. Об этом сообщается в Twitter базы.

«В настоящий момент база заблокирована. Есть неподтверждённые данные о звуках выстрелов. Ищите укрытие немедленно», — говорится в сообщении.

В настоящий момент объект до сих пор закрыт.

Персонал просят искать укрытие, а работников СМИ не появляться на территории базы.