Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В США заблокирована авиабаза из-за стрельбы
Авиабаза ВВС США Дэвис-Маунтин в штате Аризона закрыта в связи с сообщениями о выстрелах. Тревога объявлена руководством военного объекта. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
«В настоящий момент въезд и выезд с базы перекрыты. Была получена неподтвержденная информация о звуках выстрелов», - говорится в сообщении пресс-службы базы.
Как отмечается в публикации, всем военнослужащим авиабазы и их семьям рекомендовали найти надежное убежище. Кроме того, сотрудникам СМИ посоветовали не приближаться к военному объекту.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Аргументы Недели
-
Вечерняя Москва
-
argumentiru.com