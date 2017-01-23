В США заблокирована авиабаза из-за стрельбы

Авиабаза ВВС США Дэвис-Маунтин в штате Аризона закрыта в связи с сообщениями о выстрелах. Тревога объявлена руководством военного объекта. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«В настоящий момент въезд и выезд с базы перекрыты. Была получена неподтвержденная информация о звуках выстрелов», - говорится в сообщении пресс-службы базы.

Как отмечается в публикации, всем военнослужащим авиабазы и их семьям рекомендовали найти надежное убежище. Кроме того, сотрудникам СМИ посоветовали не приближаться к военному объекту.