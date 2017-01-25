ЦБ заявил, что не требовал закрытия «Яндекс.Кошелька» Навального

Центральный банк не требовал закрытия «Яндекс.Кошелька» Алексея Навального, заявляет регулятор на своей странице в Facebook, обещая провести внутреннее расследования в случае раскрытия имени «звонившего из ЦБ».

«Нет, сотрудники Центрального банка ни звонками, ни каким-либо другим образом не совершали тех действий, которые описаны в ваших постах, Алексей Анатольевич. Поэтому на ваши требования мы можем ответить только другим требованием: назовите имя сотрудника ЦБ, который якобы требовал закрытия Яндекс.Кошелька, либо извинитесь за то, что написали неправду», — говорится в сообщении.