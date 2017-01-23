Москвич ударил беременную из-за парковки

В Москве мужчина ударил беременную женщину, обвинив ее в неправильной парковке, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт ГУМВД по Москве.

Женщина сообщила полицейским, что припарковала свою машину на улице Фридриха Энгельса, после чего к ней подошел мужчина и сказал о том, что ее авто мешает проезду транспорта. Женщина пыталась возразить, на что мужчина ударил ее.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 30-летний безработный москвич.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».