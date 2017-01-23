В Австралии мужчину застрелили во время съемки клипа

В австралийском Брисбене на съемках музыкального клипа погиб 20-летний актер. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ABC

По данным телеканала, актер снимался в видеоролике рэперов из группы Bliss n Eso. Съемка проходила в баре под названием Brooklyn Standard. Когда там начали репетировать сцену с перестрелкой, молодой человек получил ранение в грудь и скончался.

Имя погибшего не раскрывается. В местной полиции пока не смогли сказать, из какого оружия был убит актер. При этом анонимные источники ABC отметили, что для съемок клипа использовалось огнестрельное оружие. Правоохранители назвали случившееся «инцидентом на производстве», но отметили, что его расследование продолжается.