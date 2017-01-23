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NBC: на главном вокзале Вашингтона была проведена эвакуация
Полиция провела в воскресенье эвакуацию людей из здания главного железнодорожного вокзала Вашингтона Юнион-Стейшн, расположенного в нескольких минутах ходьбы от Конгресса США, на территории которого в пятницу состоялась инаугурация президента Дональда Трампа.
Как сообщает телеканал NBC, тревога оказалась ложной.
По данным телеканала, эвакуация была проведена в связи с "мерами предосторожности" после "автоматического срабатывания" пожарной тревоги.
В конце июля и в августе прошлого года на вокзале также проводилась эвакуация. Оба раза тревога оказалась ложной.
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