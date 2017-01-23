По тонкому лезвию: эксперты рассказали, где тонкая грань между самообороной и преступлением

В 2009 году в Иркутске, где дочь местной чиновницы на дорогой машине сбила двух девушек, получила отсрочку в наказании, потому что у нее есть маленький ребенок. Трагическая история произошла и в Новосибирске. Там отец не может защитить свою девятилетнюю дочь от нападений взрослой женщины, потому что его за это могут посадить в тюрьму. К нему закон не так мягок, как к дочери чиновницы из Иркутска. Почему? Где здесь справедливость?

Каждый день Юля Ганчарова с тревогой ждет возвращения дочек из школы. Дойдут ли Карина и Настя домой целыми и невредимыми? Ведь на девочек уже не раз нападали. Раньше обходилось без последствий. Но несколько дней назад 9-летней Насте не повезло. Она в больнице.

"На девочек нападает пожилая женщина", - рассказала мать девочек.

Семья хорошо знает нападавшую - это мать Артема Галкина, который в сентябре 2014-го ворвался в их квартиру, после чего угрожал старшей дочери Виктора. Девочка позвала отца на помощь, завязалась драка.

Приехавшие по вызову Виктора медики констатировали смерть Галкина из-за разрыва печени. Но суд посчитал это не самообороной, а "умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть" и осудил на 7 лет строгого режима. Но потом после акций протеста и многочисленных жалоб верховный суд приговор отменил. Казалось бы, история позади. Но необходимость в самообороне осталась. Родители уверены, что их дочери по-прежнему в опасности. Полиция не реагирует. Обидчица их девочек спокойно разгуливает по Новосибирску.

Их дом буквально окружен отделами полиции. Участковые - в соседнем доме. Полицейские заверяют - бояться нечего.

Однако, несмотря на эти громкие заявления, полиция почему-то отказывалась принимать от родителей заявление. И родительская тревога никуда не уходит.

Это дело всколыхнуло не только Новосибирск, но и всю страну. Оно вызвало огромный резонанс. Для одних новосибирский машинист поезда Ганчар - герой, защитник семьи. Для других – человек, превысивший пределы самообороны.

Суды закончились. Но почему кошмар повторяется с новой силой. Что за наваждение преследует новосибирскую семью? Нам удалось раскопать неизвестные детали этого дела.

Каждый случай самообороны, когда граждане подменяют государство, защищая себя и своих детей, словно лакмусовая бумажка выявляет самые сенсационные и неожиданные проблемы чаще всего чье-то равнодушие и бездействие. так было и на этот раз. В этом тихом дворе процветал наркотический базар под открытым небом.

Прямо под носом полиции - во дворе хрущевки, где живут Ганчары, наркоторговцы одно время начали даже устанавливать свои законы. Они обнаглели настолько, что подняли руку на женщин, пытавшихся помешать наркотрафику. Людмила едва не сломала шею, когда летела вниз головой по лестнице - после удара наркоторговца, который использовал для закладок наркотиков ее почтовый ящик. В спальном районе образца 80-х кипела подпольная жизнь. за дозой сюда ехало половина Новосибирска.

А управлял здешней наркоторговлей тот самый Артем Галкин. Местный наркобарон чувствовал себя настолько безнаказанно, что среди бела дня полез грабить чужую квартиру, зная, что в ней находятся несовершеннолетние девочки. Грязные дела четырежды судимого барыги смог остановить только случайный удар Виктора Ганчара.

За убитого сына-наркодельца мать пыталась мстить и раньше. Еще во время суда она исподтишка нападала на супругу Виктора Юлю.

А сейчас агрессивная женщина угрожает убить несовершеннолетних девочек. Многие полагают, чтр так можно спровоцировать только новую катастрофу.

Границы самообороны - о них спорят всегда. Но все сходятся в одном - когда заходит речь о защите своих детей, границы исчезают.

Вот и в Перми отец бросился на помощь своему ребенку, у которого прямо в садике случился эпилептический припадок. Врачи скорой очень долго не могли выехать по вызову – хотя подстанция от детского сада – всего в сотне метров. Мужчина метался между учреждениями, а доктора, по его словам, вместо того, чтобы оказывать помощь малышу, лениво дожидались чая.

Врачи в свою очередь винят отца в агрессивном поведении и нападении на их коллегу. Делом занят Следственный комитет . Однако, наш попытки прояснить детали конфликта натолкнулись на резкий отказ.

Два таких разных случая, но и в Новосибирске, и в Перми родители вышли на тропу самообороны из-за бездействия: в одном случае - полиции, в другом – врачей. Но часто получается так, что люди начинают защищать себя сами, становится безучастие окружающих. Если живешь среди тех, кто никогда не откликнется на крик о помощи, поневоле приходится на собственной практике выяснять – где она, граница необходимой самообороны?

Районы, кварталы, где каждый сам за себя, - они многим знакомы. Сестры Оксана и Светлана из Нижнего Тагила выросли в таком. Мать троих детей Оксана Нестерова всегда начеку и в случае угрозы готова оборонять семью и детей до последнего патрона. Только представьте - хрупкая брюнетка застрелила трех грабителей. В упор - из винчестера 12-го калибра.

И суд сенсационно оправдал женщину. Возможно, тагильский прецедент и, правда, способен поменять отношение правоохранительных органов к проблеме самообороны. Особенно, при защите детей. Тем более, что статью 37 уголовного кодекса – никто не отменял.

"Нужно знать законы, обороняться в любом случае нужно, потому что даже если вас посадят в тюрьму, то в худшем случае, из нее можно выйти. С кладбища вы не выйдите точно и никогда. Но защитившись нужно правильно давать показания, быть к этому готовым либо не давать показаний без адвоката, по хорошему, потому что очень часто человек в шоке в стрессе рассказывая что произошло, допускает оговорки, не точности, которые недобросовестный следователь может вывернуть, они могут быть двусмысленными, поэтому либо вы заранее, если вы готовы к самозащите то вы должны быть готовы к даче показаний сразу, и заранее все это в голове прокручивать и понимаете что скажите что нет, уверенны в себе пожалуйста нет, лучше имейте на горячей кнопке адвоката, это в итоге выйдет вам дешевле чем тюрьма, срок пересылки и все остальное", - рассказал эксперт Сергей Гринин

В момент опасности, когда есть реальная угроза родным и близким, мало кто рассуждает о пределах самообороны. Обычно говорят - в распоряжении были секунды, действовал инстинктивно.

А поскольку любое решение суда по такого рода делам вызывает обычно самую полярную реакцию – одобрение одних и возмущение других - лучше бы до самообороны в нашей жизни дело вообще не доходило.