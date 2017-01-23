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В Египте при нападении террористов погибли пять полицейских
Фото: © AP Photo/ Eman Helal
Пять стражей правопорядка погибли при нападении террористов в египетской провинции Северный Синай, сообщает портал издания Masrawy.
По данным СМИ, нападение на сотрудников МВД произошло в воскресенье вечером, когда они на автомобиле направлялись в отпуск.
Силовики считают, что за нападавшими стоят радикалы из группировки "Бейт Ансар аль-Макдис", присягнувшей террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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