Пошутивший про Коран блогер Мэддисон покинул Россию из-за угроз сторонников ИГИЛ

Популярный на территории России видеоблогер и комик Илья Мэддисон покинул Россию, опасаясь за свою жизнь. После распространения видео с шуткой про Коран ему начали поступать угрозы от сторонников ИГИЛ (организация запрещена в России).

Как сообщает в соцсетях друг Мэддисона, он не стал обращаться в правоохранительные органы. По словам товарища, блогер стал относиться к ситуации максимально серьезно.

Уточняется, что блогер планирует опубликовать в Сети обращение, в котором он сможет подробно объяснить сложившуюся ситуацию.

Напомним, что ранее комик удалил свои акккацнты в соцсетях.