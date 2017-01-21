Пошутивший про Коран блогер Мэддисон покинул Россию из-за угроз сторонников ИГИЛ
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Пошутивший про Коран блогер Мэддисон покинул Россию из-за угроз сторонников ИГИЛ

Пошутивший про Коран блогер покинул Россию из-за угроз ИГ
Фото:
Популярный на территории России видеоблогер и комик Илья Мэддисон покинул Россию, опасаясь за свою жизнь. После распространения видео с шуткой про Коран ему начали поступать угрозы от сторонников ИГИЛ (организация запрещена в России).
Как сообщает в соцсетях друг Мэддисона, он не стал обращаться в правоохранительные органы. По словам товарища, блогер стал относиться к ситуации максимально серьезно.
Уточняется, что блогер планирует опубликовать в Сети обращение, в котором он сможет подробно объяснить сложившуюся ситуацию.
Напомним, что ранее комик удалил свои акккацнты в соцсетях.
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