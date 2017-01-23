Курорты Таиланда не пострадали от продолжающегося на юге королевства наводнения

Курорты южного Таиланда, популярные среди иностранных туристов, не пострадали от сильнейшего наводнения в регионе, унесшего жизни уже более 80 человек. Об этом в понедельник сообщили в Туристическом управлении Таиланда.

"Такие туристические острова, как Пхукет, Самуи и Пханган не затронуты наводнением. Ситуация в популярных у туристов провинциях Краби и Транг полностью нормализовалась", - говорится в сообщении ведомства. Здесь подчеркивают, что "туристы могут продолжать отдыхать на юге Таиланда", однако советуют им "следить за сообщениями синоптиков".

По данным департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций, число жертв сильнейшего наводнения на юге Таиланда за последние дни увеличилось до 83 человек, еще несколько местных жителей считаются пропавшими без вести. Причиной наводнения послужила необычайно дождливая для нынешнего сезона погода, установившаяся в регионе с начала января. Синоптики предупреждают о новых дождях на территории семи южных провинций вплоть до 25 января. В Сиамском заливе ожидается сильное волнение, владельцам небольших судов рекомендовано оставаться на берегу.

Согласно данным спасателей, из-за проливных дождей под водой оказались сотни тысяч домохозяйств на территории 12 провинций таиландского юга. От разгула стихии уже пострадали почти 1,7 млн человек. О пострадавших иностранцах не сообщается. По данным местных СМИ, многие местные жители отказываются покидать затопленные районы, предпочитая оставаться вблизи своих домов, ожидая улучшения ситуации на надувных плотах и лодках.

Наводнение уже нанесло серьезный экономический ущерб. Затоплены большие участки рисовых полей. Под водой оказались порядка сотни фабрик и заводов. По разным оценкам, ущерб от стихии может превысить 100 млрд батов ($2,8 млрд).