Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт Трампа

Около 560 тыс. пользователей сервиса микроблогов Twitter были автоматически и без их согласия подписаны на официальный аккаунт президента США после того, как тот закрепили за Дональдом Трампом вслед за его вступлением в должность главы американского государства. Ошибку признал в субботу генеральный директор сети микроблогов Джек Дорси

По его словам, после инаугурации Трампа пользователи, являвшиеся подписчиками аккаунта POTUS44 (44th President of the United States, 44-й президент США), который был открыт для экс-президента Барака Обамы после того, как он перестал исполнять обязанности главы Белого дома, в результате сбоя системы автоматически оказались подписаны на официальную страницу американского лидера - POTUS (President of the United States, президент США). Последний аккаунт ранее принадлежал Обаме, однако теперь закреплен за Трампом, и все сообщения предыдущего главы государства с него были удалены.

Кроме того, ошибка коснулась также некоторых бывших подписчиков POTUS, которые решили отписаться от этого аккаунта еще в то время, когда им владел Обама.

"По нашим оценкам, это затронуло около 560 тыс. человек, - написал Дорси на своей странице в Twitter. - Это была ошибка, это неправильно, мы это признаем и приносим извинения". По его словам, схожая ситуация произошла и с рядом других аккаунтов, включая официальные страницы вице- президента США и пресс-секретаря Белого дома . Дорси заявил, что на данный момент все последствия сбоя устранены.

Трамп после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter, однако при этом продолжил публиковать сообщения и на своей личной странице в этом сервисе. Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. На его личную страницу в Twitter подписаны свыше 21 млн человек.