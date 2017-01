Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт Трампа

По его словам, после инаугурации Трампа пользователи, являвшиеся подписчиками аккаунта POTUS44 (44th President of the United States, 44-й президент США), который был открыт для экс-президента Барака Обамы после того, как он перестал исполнять обязанности главы Белого дома, в результате сбоя системы автоматически оказались подписаны на официальную страницу американского лидера - POTUS (President of the United States, президент США). Последний аккаунт ранее принадлежал Обаме, однако теперь закреплен за Трампом, и все сообщения предыдущего главы государства с него были удалены.