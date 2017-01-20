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Кличко покусали аллигаторы во время кормления
Фото: Richard Ellis / Globallookpress
Старшего сына мэра Виталия Кличко во Флориде покусал аллигатор. 16-летний Егор-Даниэль Кличко ухаживал за животными в качестве волонтера в заповеднике неподалеку от Майами, сообщает strana.ua.
По словам Кличко, сейчас с ним все в порядке. В результате ЧП пострадали лишь пальцы рук мальчика.
Национальный парк Эверглейдс на своем официальном сайте приглашает всех желающих попробовать себя в роли zoo keeper (того, кто ухаживает за обитателями парка). Также в сообщении приводится предупреждение о том, что поведение животных в дикой природе - непредсказуемо.
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