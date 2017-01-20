Кличко покусали аллигаторы во время кормления

Старшего сына мэра Виталия Кличко во Флориде покусал аллигатор. 16-летний Егор-Даниэль Кличко ухаживал за животными в качестве волонтера в заповеднике неподалеку от Майами, сообщает strana.ua.

По словам Кличко, сейчас с ним все в порядке. В результате ЧП пострадали лишь пальцы рук мальчика.

Национальный парк Эверглейдс на своем официальном сайте приглашает всех желающих попробовать себя в роли zoo keeper (того, кто ухаживает за обитателями парка). Также в сообщении приводится предупреждение о том, что поведение животных в дикой природе - непредсказуемо.