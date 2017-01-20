Охотник принял влюбленных за кабанов и подстрелил их

Суд над охотником, выстрелившим во влюбленную пару, начался в Германии. От полученного ранения мужчина скончался, девушка получила серьезное ранение. Охотник перепутал влюбленных с дикими кабанами. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание Metro.co.uk

Как говорится в публикации, инцидент произошел в сентябре 2015 года в немецком городе Науэн. Мужчина и его возлюбленная из Польши постелили одеяло в кукурузном поле и стали обниматься. Шорох услышал охотник и, подумав, что это кабан, выстрелил. Пуля попала мужчине в печень, от потери крови он скончался в течение десяти минут. Девушка оказалась ранена в руку, ее госпитализировали и прооперировали. По версии охотника, он целился в кабана, который находился в 20 метрах от пары, однако не смог объяснить, почему промахнулся. Юристы, представляющие интересы семьи убитого, заявляют, что никакого кабана не было.