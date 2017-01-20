В погребенном под лавиной итальянском отеле найдены шестеро выживших

В оказавшемся под лавиной отеле Rigopiano di Farindola нашли шесть человек, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ANSA

Найденные выжившие находятся под завалами, но переговариваются со спасателями.

Лавина сошла на отель в горах в регионе Абруццо в среду после землетрясения. В отеле в тот момент находились 34 человека. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются, спасатели уже извлекли из-под завалов тела четырех погибших.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Италии Паоло Джентилони в связи с гибелью людей.