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В погребенном под лавиной итальянском отеле найдены шестеро выживших
В оказавшемся под лавиной отеле Rigopiano di Farindola нашли шесть человек, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ANSA.
Найденные выжившие находятся под завалами, но переговариваются со спасателями.
Лавина сошла на отель в горах в регионе Абруццо в среду после землетрясения. В отеле в тот момент находились 34 человека. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются, спасатели уже извлекли из-под завалов тела четырех погибших.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Италии Паоло Джентилони в связи с гибелью людей.
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