Химические облака нависли над Челябинском

В Челябинской области небо затянуло едким смогом. Ситуация критическая: при безветренной погоде все промышленные выбросы буквально зависли над городами. МЧС советует затыкать любые щели в окнах мокрыми тряпками.

Облака ярко-ядовитого цвета ночью и непроницаемая мгла днём. Это не кадры из голливудского фильма ужасов, а типичные челябинские пейзажи. На улице запас гари, а люди жалуются на тошноту, кашель и головные боли.

В этой связи в регионе объявлен режим НМУ, то есть неблагоприятных метеоусловий. Количество ДТП выросло в несколько раз: водители не видят, куда едут. Местные власти просят горожан без надобности не покидать квартиры и отказаться от поездок на личных автомобилях, чтобы не коптить и без того нечистое небо. Люди начали массово скупать медицинские маски. В некоторых аптеках, на средства защиты даже выросли цены. Но медики этому только улыбаются, рассказывают – никакая медицинская маска от смога не спасет.

Передвижная лаборатория МЧС круглые сутки замеряет воздух во всех районах Челябинска.

Установлено, что превышено содержание формальдегида, диоксида азота и сероводорода. Специалисты считают, причиной могут быть выбросы с заводов, их только в Челябинске около шести, автомобильные выхлопы и безветренная погода, которая держится уже девятые сутки.

Почти 19 тысяч жителей области подписали петицию, озаглавив ее "Воздух, который видно". Люди требуют разогнать химические облака. Сейчас местные жители надеются лишь на погоду, к концу недели синоптики обещают, что подниматься ветер, возможно ему удастся разогнать ядовитые облака.