СК по Хабаровскому краю проверяет информацию о гибели 49 человек от морозов

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю проводит проверку информации о гибели в регионе из-за переохлаждения в течение этой зимы 49 человек, сообщает СУСК РФ по региону.

"В средствах массовой информации и сети Интернет 20 января 2017 года размещены материалы о том, что с ноября 2016 года по 17 января 2017 года под воздействием низких температур в Хабаровском крае погибло 49 человек. СУСК проводит проверку данной информации… в том числе достоверность сведений, размещенных в СМИ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение.

Ранее в информации краевого управления ГО, ЧС и пожарной безопасности края со ссылкой на Хабаровский территориальный центр медицины катастроф сообщалось, что с ноября 2016 года по 17 января 2017 года под воздействием низких температур в регионе пострадало 415 и погибло 49 человек. Также сообщалось об опасности обморожений.