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Число жертв наезда на пешеходов в Мельбурне увеличилось до 5 человек - СМИ
Фото: © REUTERS/ Edgar Su
Число жертв инцидента в центре австралийского Мельбурна, где автомобиль в пятницу въехал в толпу пешеходов, выросло до пяти человек, передает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось о четырех погибших, три человека скончались на месте.
"В воскресенье скончался трехмесячный мальчик спустя два дня после инцидента, серьезные травмы у 20 человек", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на полицию.
В эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов. ЧП произошло в нескольких сотнях метров от места проведения соревнований. Водитель умышленно въехал в толпу на скорости около 60 километров в час, но это не является актом терроризма, сообщила полиция.
По данным местных СМИ, 26-летний водитель ранее был известен в связи с применением насилия, употреблением наркотиков и проблемами с психическим здоровьем.
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