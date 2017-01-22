Число жертв наезда на пешеходов в Мельбурне увеличилось до 5 человек - СМИ

Число жертв инцидента в центре австралийского Мельбурна, где автомобиль в пятницу въехал в толпу пешеходов, выросло до пяти человек, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о четырех погибших, три человека скончались на месте.

"В воскресенье скончался трехмесячный мальчик спустя два дня после инцидента, серьезные травмы у 20 человек", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на полицию.

В эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов. ЧП произошло в нескольких сотнях метров от места проведения соревнований. Водитель умышленно въехал в толпу на скорости около 60 километров в час, но это не является актом терроризма, сообщила полиция.

По данным местных СМИ, 26-летний водитель ранее был известен в связи с применением насилия, употреблением наркотиков и проблемами с психическим здоровьем.