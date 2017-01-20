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Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ
Россиянин Равиль Мингазов переведен 19 января из американской военной тюрьмы на базе в Гуантанамо (Куба) в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом корреспонденту ТАСС стало известно из осведомленных источников в американской столице.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц администрации сообщало, что еще четыре узника Гуантанамо переведены оттуда в другие страны. Подробности не сообщались.
Мингазов находился в американской тюрьме без суда и следствия в общей сложности более 14 лет. Еще в июне 2016 года его личное дело было рассмотрено специальной межведомственной комиссией администрации США. В июле комиссия рекомендовала перевести Мингазова в другое место "при наличии целесообразных гарантий безопасности". Но до предпоследнего дня работы администрации Барака Обамы это решение не выполнялось, причем без объяснения причин.
Спецтюрьма на базе ВМС США в Гуантанамо была создана республиканской администрацией Джорджа Буша-младшего в 2002 году для лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Люди свозятся туда со всего мира и содержатся там бессрочно, есть данные о применении к ним пыток. Все это навлекает на США критику международных правозащитных организаций. Обама еще до своего прихода к власти обещал закрыть спецтюрьму, но слово сдержать не смог, там и теперь еще остаются около 50 заключенных.
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