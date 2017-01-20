Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ

Россиянин Равиль Мингазов переведен 19 января из американской военной тюрьмы на базе в Гуантанамо (Куба) в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом корреспонденту ТАСС стало известно из осведомленных источников в американской столице.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц администрации сообщало, что еще четыре узника Гуантанамо переведены оттуда в другие страны. Подробности не сообщались.

Мингазов находился в американской тюрьме без суда и следствия в общей сложности более 14 лет. Еще в июне 2016 года его личное дело было рассмотрено специальной межведомственной комиссией администрации США . В июле комиссия рекомендовала перевести Мингазова в другое место "при наличии целесообразных гарантий безопасности". Но до предпоследнего дня работы администрации Барака Обамы это решение не выполнялось, причем без объяснения причин.