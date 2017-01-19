Полиция задержала предполагаемого убийцу Лоалвы Браз

Полиция Рио-де-Жанейро задержала мужчину по подозрению в организации убийства бразильской певицы Лоалвы Браз, исполнительницы знаменитого хита "Ламбада". Он уже дал признательные показания. По сообщениям пресс-службы полиции, причиной убийства скорее всего стала личная месть. Напомним, ранее тело погибшей было обнаружено в сгоревшем автомобиле.

Как выяснилось, задержанный 23-х летний Уолас Виейра ранее являлся сотрудником небольшой гостиницы "Азур", принадлежавшей певице и являвшейся одновременно ее домом. Но некоторое время назад он был уволен по подозрению в краже еды и бытовой техники. Камеры наблюдения зафиксировали, как утром группа мужчин ворвалась на территорию гостиницы. После чего ее покинул один автомобиль, а само здание было подожжено.

Как заявил представитель пожарного корпуса города, в момент, когда наряд тушил горевшее здание, на пульт диспетчера поступил новый вызов о возгорании в этом же районе легкового автомобиля. Всего в 800 метрах от гостиницы была обнаружена догоравшая машина, в которой впоследствии и было обнаружено тело 63-летней знаменитости.

В признательных показаниях Уолас Виейра указал, что он и еще двое сообщников намеревались ограбить гостиницу и изначально якобы не планировали убивать певицу. В первые же часы после задержания он указал полиции места, где они спрятали награбленное. В результате оперативники обнаружили керамическую вазу, один внешний жесткий диск и икону. Также преступники украли "золотой диск", врученный группе Каома за хит "Ламбада", принесший мировую известность Лоалве Браз.