Установлена личность расстрелявшего полицейских в Москве

В московской полиции заявили, что личность преступника, расстрелявшего на востоке столицы сотрудников правоохранительных органов , установлена. В розыск был объявлен Константин Гурченко. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РЕН ТВ

Инцидент произошел на Зеленом проспекте. Как говорится в публикации, по предварительным данным преступник открыл огонь по полицейским во время задержания. Полицейские прибыли в квартиру мужчины, чтобы произвести задержание по подозрению в совершении преступления. Его заподозрили в краже велосипеда. При виде полицейских Гурченко выхватил пистолет и открыл огонь. В результате стрельбы оба сотрудника столичной полиции получили ранения. В тяжелом состоянии полицейские были госпитализированы. Преступник сбежал с места происшествия. Согласно опубликованной ориентировке, Константин Гурченко имеет крепкое телосложение, примерный рост мужчины – 190 сантиметров.