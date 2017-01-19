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Под Тулой кассир почтового отделения покончила с собой на рабочем месте
Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
В Тульской области сотрудница почтового отделения покончила с собой на рабочем месте. Инцидент произошел в Плавском районе. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Предварительно установлено, что 19 января текущего года в дневное время женщина, которая работала в указанном почтовом отделении связи, закрылась в помещении кассы и совершила самоубийство», - говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СК РФ).
По факту самоубийства организована доследственная проверка. Следователи выясняют мотивы поступка женщины. Отмечается, что на теле покончившей с собой нет телесных повреждений. Однако, как заявили в управлении МВД по области, на минувших выходных была установлена пропажа 5 миллионов рублей в этом же почтовом отделении. По факту пропажи крупной суммы денег было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».
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