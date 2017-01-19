Мужчина умер после омовения в проруби на Крещение

В Ханты-Мансийском автономном округе погиб мужчина, принимавший участие в крещенском купании. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Поступила информация, что в Сургутском районе деревне Русскинская во время купания в проруби погиб мужчина. Житель ХМАО окунулся в прорубь, дошел до палатки, где ему резко стало плохо. Дежурившие медработники оказали ему первую помощь, но он погиб на месте», - заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как говорится в публикации, для установления причины смерти будет проведена проверка. Собеседник агентства уточнил, что причин гибели может быть несколько – в том числе, алкогольное опьянение и проблемы с сердцем.