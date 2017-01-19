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Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС аварийно отключен от энергосети
Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС по аварийной заявке отключен от энергосети в 12:29 для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторе турбоагрегата, сообщает предприятие.
«Радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС», — отмечается в сообщении.
Пресс-служба станции отмечает, что при переходных процессах отключения энергоблока не было нарушений.
Оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме. На втором энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт.
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