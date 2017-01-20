Пошутивший про Коран в туалете блогер удалился из соцсетей после угроз от ИГ

Популярный российский YouTube-блогер и комик Илья Мэддисона удалил свои аккаунты в социальных сетях из-за травли, организованной сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Официальные страницы блогера в Twitter и Instagram недоступны для просмотра.

Не смотря на то, что сам Мэддисон никак не прокомментировал действия радикально настроенных исламистов, в его поддержку высказались фанаты, которые начали серьезно переживать за интернет-звезду. «За Мэддисоном охотится натуральный ИГИЛ (прежнее название группировки — прим. «Ленты.ру») за дурацкую шутку над Кораном. Илья удалился из всех соцсетей. Гребаный шариат приходит в нашу жизнь», — возмутился один из них.

В официальной группе во «ВКонтакте», посвященной блогеру, опубликовали пост, призывающий распространять информацию о травле Мэддисона.

В защиту блогера также высказался его коллега, скандально известный комик Юрий Хованский . «Готов вписать Мэддисона у себя на время мусульманской охоты: подвал без окон, противоштурмовая дверь, травматы (мой и Мотора) и куча пиваса», — предложил он.

Ранее в одном из Telegram-каналов сторонников «Исламского государства» появился призыв найти и наказать Мэддисона. Подписчики обратили внимание на фрагмент выступления блогера, в котором он рассказывает историю о походе в туалет с Кораном. По словам Мэддисона, у него закончилась туалетная бумага, и он был вынужден использовать носок. После этого он демонстрирует публике тот самый носок и вкладывает его в Коран.