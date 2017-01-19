Под Смоленском бешеный волк искусал 26 собак

По деревне Скреплево Монастырщинского района Смоленской области в среду прошел бешеный волк, искусавший 26 собак, людей на его пути по счастливой случайности не оказалось, сообщила администрация района. «Ранним утром через всю деревню прошел бешеный волк, оставляя за собой окровавленные тела собак, лишь по случайности на его пути не оказались люди, особенно дети, отправляющиеся в это время в школу. Итог прогулки волка – 26 усыпленных собак. Сам волк был отстрелен местным охотником», - говорится в сообщении на сайте администрации.

Первый случай бешенства в районе был установлен 7 декабря в деревне Багрецы, когда обнаружили умершую от этого вируса бездомную собаку. Отмечается, что она была в контакте с другими животными. В связи с этим в деревне провели срочную вакцинацию собак и котов от бешенства.

Прошлой зимой бешеный волк напал на двух жителей Ростовской области, причем мужчине, которого животное укусило несколько раз, удалось задушить зверя.