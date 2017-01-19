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Суд заочно арестовал экс-главу вирусологического центра "Вектор"
Суд в Новосибирске заочно арестовал находящегося в розыске бывшего главу государственного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Новосибирск) Илью Дроздова, который подозревается в хищении более 2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в четверг представитель областной прокуратуры Дмитрий Лямкин.
"Новосибирский районный суд избрал Илье Дроздову меру пресечения в виде заочного ареста", — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в июне 2006 года, работая в должности генерального директора ГНЦВБ "Вектор", Дроздов, похитил поступившие по лицензионным соглашениям деньги в сумме более 2 миллионов рублей, положенные для выплаты премий работникам, и купил себе квартиру. Уголовное дело в отношении Дроздова было возбуждено в 2014 году. Подозреваемый по статьям "злоупотребление полномочиями" и "мошенничество" скрылся, был объявлен в розыск, и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора — одно из крупнейших в России предприятий этого профиля. Прикладные исследования центра направлены на разработку эффективных средств и методов профилактики, лечения и диагностики инфекционных заболеваний.
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