Суд заочно арестовал экс-главу вирусологического центра «Вектор»

Суд в Новосибирске заочно арестовал находящегося в розыске бывшего главу государственного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Новосибирск) Илью Дроздова, который подозревается в хищении более 2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в четверг представитель областной прокуратуры Дмитрий Лямкин.

"Новосибирский районный суд избрал Илье Дроздову меру пресечения в виде заочного ареста", — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в июне 2006 года, работая в должности генерального директора ГНЦВБ "Вектор", Дроздов, похитил поступившие по лицензионным соглашениям деньги в сумме более 2 миллионов рублей, положенные для выплаты премий работникам, и купил себе квартиру. Уголовное дело в отношении Дроздова было возбуждено в 2014 году. Подозреваемый по статьям "злоупотребление полномочиями" и "мошенничество" скрылся, был объявлен в розыск, и до сих пор его местонахождение неизвестно.