В Испании по запросу ФБР задержан российский программист

В Испании по запросу ФБР Интерпола задержан российский программист Станислав Лисов, рассказала RT супруга программиста Дарья Лисова. Правоохранительные органы задержали пару в аэропорту Барселоны в конце прошлой недели, сообщила Дарья. Её супруга подозревают в причастности к хакерским атакам. В посольстве РФ в Испании RT подтвердили факт задержания россиянина. На запросы RT от ФБР и Интерпола ответа не последовало, а в Госдепартаменте США комментировать ситуацию отказались.

31-летнего Станислава Лисова задержали в Барселоне 13 января. Семья проживает в Таганроге, а в Испанию прилетела в отпуск. Как сообщила RT супруга задержанного, в Таганроге Станислав работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов.

Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа.

«Нас задержали в аэропорту Барселоны, когда мы приехали отдать взятую в аренду машину, перед тем как улететь в Лион - продолжать наше путешествие и навестить друзей. Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа, и начали проверять телефон, планшет, ноутбук,» - сообщила RT Дарья Лисова.

Сказали, что задержание было по запросу ФБР и Интерпола.

На вопрос Лисовой о том, почему правоохранительные органы Испании забирают супруга, полицейские сообщили, что эта процедура проводится по запросу американских властей.

«Полицейские-испанцы сказали, что задержание было по запросу ФБР и Интерпола», вспоминает Лисова.

Станислав Лисов закончил Таганрогский Радиотехнический институт в июне 2009 года по специальности вычислительная техника. В это же время он занимался разработкой программного обеспечения в ООО «Компьютерные программы». После окончания института до 2013 года занимал должность специалиста по контролю качества программного обеспечения в одной из компании «Оджетто-Веб» в Таганроге. В самой фирме получить комментарий RT не удалось. Без претензий

Никаких обвинений супругу официально не предъявляли, заявила супруга Дарья.

«У нас уже было два адвоката. Первый не справлялся с обязанностями, поэтому мы наняли второго, он входит в суть дела. До сих пор не можем выяснить, в чем именно его (супруга - RT) подозревают», - отметила Лисова.

Дарья опасается, что решение об экстрадиции россиянина в США будет принято в Мадриде без суда, а сами испанские власти не могут предоставить ей всю необходимую информацию по задержанию супруга, потому что запрос был инициирован американской стороной.

Сейчас Станислав Лисов находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле. Условия пребывания Лисова под стражей «оставляют желать лучшего», отметила его супруга.

«Адвокат передал личные вещи и средства гигиены лишь 18 января, в среду. C 13 числа он носит одну и ту же одежду», - рассказала Лисова.

«Я обратилась за помощью в МИД РФ , в посольство и полечу в Москву. В понедельник написали в МИД и консульство РФ в Испании», - добавила она.

Ситуация под контролем

Испанские власти официально уведомили диппредставительство о задержании российского гражданина Станислава Лисова в Барселоне, где он сейчас находится под стражей. Об этом RT заявил пресс-секретарь посольства России в Испании.

«После получения соответствующей информации сотрудники Посольства и Генконсульства России в Барселоне инициативно установили контакт с представителями испанских правоохранительных органов в целях защиты интересов российского гражданина и оказания ему необходимой консульской помощи», - прокомментировал RT ситуацию пресс-секретарь Василий Ниорадзе.

Российская сторона направила запрос в компетентные испанские органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания россиянина.

«Мы находимся в контакте с родственниками Лисова, продолжаем держать вопрос на контроле в тесном взаимодействии с местными властями», - добавили в посольстве.

Американская сторона в лице пресс-центра госдепартамента в Вашингтоне в ответ на запрос RT комментировать ситуацию отказалась, предложив обратиться в правоохранительные органы Испании, под чью юрисдикцию попадает задержание лиц на территории страны. RT направил соответствующие запросы в ФБР и Интерпол для получения комментария, однако эти ведомства оперативной информации не предоставили.

В ущерб правам человека

Ситуация с задержанием россиянина на территории третьей страны без уведомления РФ и предъявления конкретных обвинений в адрес Лисова является неоспоримым фактом нарушения норм международного права, cчитает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов

«Если на территории Испании готовилось задержание нашего гражданина, то российская сторона должна была быть уведомлена заранее. У Испании и США очень тесные отношения в вопросе выдачи граждан третьих стран, что привело к упрощению норм международного права во вред правам человека», - отметил правозащитник.

Александр Ионов подчеркнул, что ни российская сторона, ни линия защиты не могут до сих пор получить от Испании вменяемого обвинения в адрес Лисова. Остается неясным вопрос, по какой конкретной статье обвиняется Лисов, сообщается лишь о некоем списке, однако в официальных базах разыскиваемых лиц Интерпола и ФБР он не фигурирует.

«Кроме как похищением это назвать нельзя», - считает Ионов. По его мнению вероятность экстрадиции в США очень высока, так как решение суда может быть вынесено кулуарно с целью заочного обвинения Станислава Лисова.

Отметим, что ранее в СМИ сообщалось о задержаниях граждан России по запросу ФБР США в Таиланде, Чехии и Армении. Им вменяли обвинения в осуществлении хакерских атак, хищении средств и отмывании денег. Так, в июле 2016 года задержанный в Таиланде россиянин Дмитрий Украинский обвинялся в хищении 28,5 млн долларов с кредитных карт американцев. В августе прошлого года Генеральная прокуратура Армении направила ходатайство об аресте гражданина РФ Сергея Миронова , объявленного в международный розыск американскими спецслужбами. В октябре разгорелся новый скандал – в Чехии был задержан российский хакер Евгений Никулин по обвинению во взломе американских ресурсов.

Напомним, что ранее Американская разведка обнародовала доклад, в котором утверждается, что российский лидер Владимир Путин приказал организовать «кампанию влияния» на президентские выборы 2016 года в США. В этой кампании, согласно докладу, участвовали российские хакеры и телеканал RT.