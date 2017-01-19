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Снежная лавина накрыла здание отеля в Италии
В Италии в результате схода лавины под снегом оказалось здание отеля. В нем, по предварительным данным, находятся более 20 человек. Об этом сообщает RaiNews24.
Об инциденте сообщили двое постояльцев отеля. Под снегом в здании находятся около 20 гостей, а также персонал отеля. Телефоны находящихся в отеле людей, в том числе мобильные, не отвечают.
В настоящий момент спасатели пытаются добраться до здания. Антонио Ди Марко, глава провинции Пескара, где произошел инцидент, написал в фейсбуке, что это ужасная трагедия, и не исключил, что могут быть погибшие.
Ранее в Италии произошло мощное землетрясение.
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