Снежная лавина накрыла здание отеля в Италии

В Италии в результате схода лавины под снегом оказалось здание отеля. В нем, по предварительным данным, находятся более 20 человек. Об этом сообщает RaiNews24.

Об инциденте сообщили двое постояльцев отеля. Под снегом в здании находятся около 20 гостей, а также персонал отеля. Телефоны находящихся в отеле людей, в том числе мобильные, не отвечают.

В настоящий момент спасатели пытаются добраться до здания. Антонио Ди Марко, глава провинции Пескара, где произошел инцидент, написал в фейсбуке, что это ужасная трагедия, и не исключил, что могут быть погибшие.

Ранее в Италии произошло мощное землетрясение.