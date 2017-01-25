Число жертв схода лавины в Италии достигло 18 человек

До 18 человек возросло число жертв схода лавины на отель Rigopiano в центральной Италии, в ходе продолжающихся спасательных работ среди огромной толщи снега было обнаружено тело еще одного мужчины, сообщает префектура провинции Пескара.

За последние дни спасатели смогли вызволить из снежного плена 11 выживших, судьба еще 11 человек по-прежнему остается неизвестной. Всего в отеле на момент схода снежной лавины находилось, по уточненным данным, 40 человек, передает РИА «Новости».

Снежная лавина в среду сошла на отель в горном массиве Гран-Сассо близ городка Фариндола в итальянской области Абруццо. Тогда сообщалось, что в результате ЧП выжили девять человек, среди них четверо детей.