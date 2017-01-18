Найден автомобиль подозреваемых в расстреле бизнесмена в центре Москвы

Ранее сообщалось. Что столичный бизнесмен 45-летний Леонид Нувахов был расстрелян неизвестными на Шмитовской проезде в центре столицы. Он госпитализирован с огнестрельными ранениями.

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В результате введенного в городе плана «Перехват» была обнаружена машина «мерседес» черно цвета, на которой предположительно скрылись преступники.

Автомобиль они бросили в одном из дворов на Пятницком шоссе на северо-западе столицы.

Розыск злоумышленников продолжается.