СМИ: в Краснодарском крае девушку расстреляли из автомата Калашникова

В городе Новокубанске Краснодарского края из автомата Калашникова была застрелена 21-летняя девушка, сообщает информационный портал Армавир.ру.

Инцидент произошел 20 января в районе железнодорожной станции Новокубанск. По данным СМИ, нападавшие выстрелили девушке в голову. Жертва скончалась на месте.