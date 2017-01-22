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СМИ: в Краснодарском крае девушку расстреляли из автомата Калашникова
В городе Новокубанске Краснодарского края из автомата Калашникова была застрелена 21-летняя девушка, сообщает информационный портал Армавир.ру.
Инцидент произошел 20 января в районе железнодорожной станции Новокубанск. По данным СМИ, нападавшие выстрелили девушке в голову. Жертва скончалась на месте.
В совершении преступления подозревают двух местных жителей, один из них уже задержан правоохранительными органами. Местонахождение второго преступника устанавливается.
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