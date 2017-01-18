В России зафиксирована первая смерть от «гонконгского гриппа»

В правительстве Ярославской области заявили, что один человек умер в регионе от гонконгского гриппа – штамма А(H3N2). Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Чиновники отметили, что местный житель скончался из-за того, что «крайне поздно» обратился за медицинской помощью.

Уточняется, что эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в регионе превышен на 40 процентов, из-за чего там сохраняется карантин. Заболеваемость маленьких детей (от нуля до 2 лет) там превышает порог почти на 25 процентов. Наибольший подъем заболеваемости пришелся на 9-13 января. Тогда в больницы попали больше 100 человек, в основном – детей.

Вирус «азиатского гриппа» мутировал и в 1968—1969 годы вызвал эпидемию «гонконгского гриппа». Чаще всего от вируса страдали люди старше 65 лет.