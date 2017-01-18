Адвокаты: Маре Багдасарян грозит бесплодие

Стритрейсерше Маре Багдасарян грозит бесплодие. Такое заключение вынесли врачи, у которых обследовалась 23-летняя москвичка. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство "Москва"

«Врачи поставили Багдасарян диагноз «угроза бесплодия», ей срочно необходимо обратиться к специалистам. Ее не выпускают и к ней не пускают врачей. Ее состояние с каждым днем ухудшается», - сказал адвокат девушки Давид Кемулария.

Адвокат подчеркнул, что его подопечная содержится в нормальных условиях.

Напомним, что Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. За неповиновение законному распоряжению полицейского ее приговорили к 10 суткам административного ареста. Кроме того, она должна выплатить более 180 тысяч рублей за неуплату штрафов за нарушения ПДД. Девушку также приговорили к 595 часам обязательных работ. Она должна была работать дворником. 12 января стритрейсерша была арестована на 15 суток за уклонение от выполнения обязательных работ.