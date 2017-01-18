Помощника Голодец избили на новогоднем корпоративе

Как сообщил источник издания в полиции, драка произошла на Пушечной улице в караоке-баре "Кадриль". Баринова избили у входа в заведение, где он с коллегами отмечал предстоящий Новый год. Наряд полиции на место вызывал замглавы секретариата Ольги Голодец Арсений Юшин. Всего в драке участвовали около 20 человек.

"Медики осмотрели Илью Баринова и диагностировали у него ушибы мягкий тканей. Он потребовал найти своих оппонентов и возбудить дело за побои", — отмечает источник.