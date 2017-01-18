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Помощника Голодец избили на новогоднем корпоративе
Помощника вице-премьера Ольги Голодец Илью Баринова избили во время корпоратива в одном из столичных баров, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
Как сообщил источник издания в полиции, драка произошла на Пушечной улице в караоке-баре "Кадриль". Баринова избили у входа в заведение, где он с коллегами отмечал предстоящий Новый год. Наряд полиции на место вызывал замглавы секретариата Ольги Голодец Арсений Юшин. Всего в драке участвовали около 20 человек.
"Медики осмотрели Илью Баринова и диагностировали у него ушибы мягкий тканей. Он потребовал найти своих оппонентов и возбудить дело за побои", — отмечает источник.
Баринов является помощником Голодец с 2013 года. До этого он работал в должности начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями администрации президента России.
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