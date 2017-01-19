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В ходе поиска обломков Ту-154 под Сочи обнаружен самолет времен ВОВ
Источник в правоохранительных органах рассказал изданию Life, что в Адлерском районе Сочи во время поисков обломков Ту-154 спасатели нашли немецкий самолет времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают Рамблер/новости.
У воздушного судна, найденного в акватории Черного моря в районе пляжа «Знание», не хватает передней части. Вместе с ним сотрудники МЧС обнаружили три авиационные бомбы ФАБ-100.
Собеседник Life уточнил, что сейчас решается вопрос об уничтожении снарядов, после чего немецкий самолет могут поднять на поверхность.
Ту-154, принадлежавший Минобороны, потерпел крушение 25 декабря прошлого года над Черным морем. На борту самолета, летевшего из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы трех телеканалов, военные, чиновники и Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
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