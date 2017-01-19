В ходе поиска обломков Ту-154 под Сочи обнаружен самолет времен ВОВ

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию Life , что в Адлерском районе Сочи во время поисков обломков Ту-154 спасатели нашли немецкий самолет времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают Рамблер/новости.

У воздушного судна, найденного в акватории Черного моря в районе пляжа «Знание», не хватает передней части. Вместе с ним сотрудники МЧС обнаружили три авиационные бомбы ФАБ-100.

Собеседник Life уточнил, что сейчас решается вопрос об уничтожении снарядов, после чего немецкий самолет могут поднять на поверхность.