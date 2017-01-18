В Петербурге возбуждено дело после нападения с ножом на водителя "скорой"

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Mercedes S-класса, который после ДТП совершил нападение с ножом на водителя "скорой помощи". Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

"В отношении 45-летнего гражданина отделом дознания УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК России (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Петербурге накануне у дома N2 по Михайловской улице (по данному адресу находится Большой зал филармонии). Автомобиль "скорой" врезался в Mercedes, после чего водитель иномарки вышел и полез в драку с медиками, а затем достал нож. Однако прибывшие на место полицейские не допустили применения холодного оружия.