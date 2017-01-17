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Ангарский маньяк заставлял своих жертв бегать от него по лесу
Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный пожизненно за убийство 22 женщин, признался, что некоторых женщин он заставлял убегать от него по лесу. Затем он догонял их и убивал. Попков в прошлом занимался биатлоном. Об этом пишет портал FlashSiberia со ссылкой на представителя СУ СКР по региону.
«Попков признался в преступлениях, которые считались "глухарями", установлены неизвестные нам факты, которые нашли подтверждения на месте останков жертв. Попков запоминал точно, покадрово, все это он описал», - рассказали в СК.
Ранее сообщалось, что Попков признался в убийстве 47 женщин, а не 22, как ранее считали правоохранительные органы. Позже он рассказал еще о нескольких убийствах, таким образом, увеличив свой счет до 59 отнятых жизней.
Большинство своих жертв маньяк поил алкоголем, потом избивал, насиловал и уродовал тела. Орудия убийств были разными: начиная от топора и ножа и заканчивая удавкой и отверткой. В регионе кровавого убийцу называли «ангарским Чикатило».
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