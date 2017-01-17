Ангарский маньяк заставлял своих жертв бегать от него по лесу

Ангарский маньяк Михаил Попков , осужденный пожизненно за убийство 22 женщин, признался, что некоторых женщин он заставлял убегать от него по лесу. Затем он догонял их и убивал. Попков в прошлом занимался биатлоном. Об этом пишет портал FlashSiberia со ссылкой на представителя СУ СКР по региону.

«Попков признался в преступлениях, которые считались "глухарями", установлены неизвестные нам факты, которые нашли подтверждения на месте останков жертв. Попков запоминал точно, покадрово, все это он описал», - рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что Попков признался в убийстве 47 женщин, а не 22, как ранее считали правоохранительные органы . Позже он рассказал еще о нескольких убийствах, таким образом, увеличив свой счет до 59 отнятых жизней.

Большинство своих жертв маньяк поил алкоголем, потом избивал, насиловал и уродовал тела. Орудия убийств были разными: начиная от топора и ножа и заканчивая удавкой и отверткой. В регионе кровавого убийцу называли «ангарским Чикатило».