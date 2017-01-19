Стала известна личность преступника, расстрелявшего полицейских на востоке Москвы

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают в Москве Константина Гурченко по подозрению в расстреле полицейских на востоке Москвы. Инцидент произошел на Зеленом проспекте.

По предварительным данным, мужчина открыл огонь по полицейским во время задержания.

Правоохранители нагрянули домой к мужчине, чтобы задержать его по подозрению в совершении преступления. Однако Гурченко дал отпор полицейским и достал оружие.

В результате огнестрельные ранения получили двое сотрудников. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии. Преступник скрылся с места происшествия.

Разыскиваемый имеет крепкое телосложение и высокий рост - около 190 см.