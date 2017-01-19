Стоявшие на Чукотке суда начали продвигаться сквозь льды

Два сухогруза и два ледокола, стоявшие неподалеку от Певека на Чукотке из-за сложной ледовой обстановки, начали сами продвигаться сквозь льды, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ

Караван судов с грузом, необходимым для продолжения строительства береговых гидротехнических сооружений плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), прибыл в город Певек на Чукотке в начале января. В состав колонны входят четыре судна — ледоколы "Адмирал Макаров" и "Капитан Драницын" и сухогрузы "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск".

Доставив груз и отправившись в обратный путь, суда остановились неподалеку от Певека из-за сложной ледовой обстановки. Правительство Чукотки выделило вертолет для разведки ледовой обстановки, однако во вторник и среду погода была нелетная. По сообщениям с каждого из морских судов, экипажи полностью обеспечены топливом и всеми необходимыми ресурсами.

"В администрацию Певека поступила информация об изменении погоды и ледовой обстановки, суда отказались от вертолета и будут сами искать путь. Сейчас они уже потихоньку продвигаются", — сказал собеседник.

По словам оперативного дежурного главка МЧС, толщина льда в районе осталась та же, однако течение сносит льды, и путь для судов постепенно освобождается.

Восточно-Сибирское море — почти весь год покрыто льдом. В восточной части моря даже летом сохраняются плавучие многолетние льды, а температура воды на севере и зимой, и летом минусовые.

ПАТЭС "Академик Ломоносов" — единственная в мире плавучая атомная электростанция, которая позволит эффективно решить проблемы обеспечения энергоснабжением удаленных районов. Чтобы доставка стройматериалов проходила без перебоев, пришлось впервые открыть навигацию в январе. Как правило, навигация в Певеке закрывается в ноябре.