Нетрезвый священник устроил массовое ДТП в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону священник, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал аварию с участием семи машин, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

"Произошло столкновение двух автомобилей, которые затем врезались в несколько припаркованных машин", - рассказал агентству источник.

Священник, находившийся за рулем Mitsubishi АSX, столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21099, после чего обе машины врезались в авто, припаркованные возле проезжей части. В результате ДТП пострадали двое пассажиров иномарки: женщина и восьмилетний мальчик.

Установлено, что водитель Mitsubishi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.