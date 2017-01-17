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СМИ: в Турции арестовали террориста, устроившего стрельбу в клубе Стамбула
Фото: © REUTERS/ Osman Orsal
Службы безопасности Турции арестовали террориста, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает издание Daily Sabah.
По данным издания, не указавшего источник информации, операция по задержанию прошла в понедельник вечером в Стамбуле.
Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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