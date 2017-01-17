СМИ: в Турции арестовали террориста, устроившего стрельбу в клубе Стамбула

Службы безопасности Турции арестовали террориста, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает издание Daily Sabah.

По данным издания, не указавшего источник информации, операция по задержанию прошла в понедельник вечером в Стамбуле.