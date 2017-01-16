СМИ сообщили о гибели задержанного охранника Кадырова

В Чечне при странных обстоятельствах погиб один из охранников главы республики Рамзана Кадырова . По версии сотрудников правоохранительных органов, Алихан Музаев выхватил пистолет у одного из силовиков и сам застрелился, когда его задержали по подозрению в подготовке антиправительственного мятежа. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Кавказ.Реалии»

Как отмечается в публикации, житель райцентра Курчалой вместе с односельчанами был задержан 15 января. Однако спустя некоторое время семье Музаева вернули его труп. Родственники убитого не верят в версию о самоубийстве. Официально эту ситуация представители республиканских властей не прокомментировали.