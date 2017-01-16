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СМИ сообщили о гибели задержанного охранника Кадырова
В Чечне при странных обстоятельствах погиб один из охранников главы республики Рамзана Кадырова. По версии сотрудников правоохранительных органов, Алихан Музаев выхватил пистолет у одного из силовиков и сам застрелился, когда его задержали по подозрению в подготовке антиправительственного мятежа. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Кавказ.Реалии».
Как отмечается в публикации, житель райцентра Курчалой вместе с односельчанами был задержан 15 января. Однако спустя некоторое время семье Музаева вернули его труп. Родственники убитого не верят в версию о самоубийстве. Официально эту ситуация представители республиканских властей не прокомментировали.
16 января появилась информация, что с начала прошлой недели сотрудниками силовых ведомств в Чечне были задержаны более 60 боевиков. Как говорилось в сообщениях, задержанные были связаны с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». При задержании четыре террориста были убиты. Участники ликвидированной террористической ячейки планировали, по информации российских спецслужб, серию резонансных преступлений на Северном Кавказе. В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия.
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