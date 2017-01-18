Стритрейсерша Мара Багдасарян снова под стражей

Савеловский суд Москвы во вторник, 17 января, утвердил стритрейсерше Маре Багдасарян арест, назначенный ей за пропуск двух дней обязательных работ. Девушку взяли под стражу в зале суда. Под стражей она пробудет 15 суток.

Работы ей были назначены за многочисленные неоплаченные штрафы, передает телеканал "Россия 24". Адвокаты пытались убедить судью, что Мара пропустила два дня работ из-за проблем со здоровьем.

На том же настаивал и ее отец, который пришел на заседание. Впрочем, в ходе процесса он довольно сурово отчитал дочь и пригрозил переселить ее в другой город, чтобы друзья не оказывали на нее дурного влияния.