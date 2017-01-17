Приемная мать 10 изъятых детей подала в суд на полицию

В суд на полицейских и органы опеки подала многодетная мать из Москвы Светлана Дель , у которой власти отобрали 10 приемных детей. Об этом сообщил представляющий интересы женщины юрист Иван Павлов, передают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

Адвокат заявил, что «по своей брутальности» ситуация «совершенно беспрецедентная». Павлов также отметил, что спустя неделю после изъятия детей из семьи Дель до сих пор не были предоставлены никакие обоснования законности действий органов опеки. Первоочередной задачей юрист назвал возвращение детей в семью.

Детей изъяли из семьи после того, как 10 января 2017 года одна из воспитателей детского сада обнаружила на теле одного ребенка синяки. Сам ребенок сообщил, что кровоподтек появился из-за действий отца.

Отмечается, что все дети ВИЧ-инфицированы. Восемь из них были отправлены в больницу, двое были распределены в социальный центр.

По словам заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, дети подтвердили в разговоре с психологом побои со стороны отца.

При этом Дель на обвинения ответила, что «дети ведут активную жизнь» и синяки появляются часто.

Всего в семье Дель живет 13 детей.