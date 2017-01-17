Россияне находились в мексиканском клубе, где были расстреляны пять человек

Среди посетителей ночного клуба в мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен, где были убиты пять человек, находились россияне.

Как стало известно РИА Новости от очевидцев, фестиваль посетили несколько граждан России, постоянно проживающих в районе Плайя-дель-Кармен, но, по счастью, они не пострадали. Причем две россиянки стояли буквально в нескольких метрах от места стрельбы. Консул России в Мексике Дмитрий Болбот подтвердил, что среди погибших и раненых россиян нет.

Перестрелка случилась поздно ночью в воскресенье в одном из клубов Плайя-дель-Кармен, где проходил музыкальный фестиваль. Среди погибших – граждане Канады, Италии, Колумбии и Мексики. Еще 15 человек получили ранения.

Расследование обстоятельств стрельбы указывает, что конфликт мог быть спровоцирован разделом сфер влияния между преступными группировками либо попыткой вымогательства, заявил в понедельник прокурор штата Кинтана-Роо Мигель Анхель Печ.

"Если посмотреть на механику событий, то это был спор за контроль над местом между разными преступными группами, может быть, это была попытка вымогательства денег", — заявил Печ в эфире канала Foro TV.

Сейчас власти уже задержали трех человек, полиция выясняет, могут ли они быть связаны с нападением на клуб.