Уволен устроивший "свадебные гонки" полицейский
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Рамблер/новости

Уволен устроивший "свадебные гонки" полицейский

Оперуполномоченный УВД ТиНАО Карахан Балакеримов, свадебный кортеж которого проехался по Москве с грубыми нарушениями ПДД, уволен со службы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.
Балакеримов был уволен приказом министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Напомним, что свадьба оперуполномоченного обернулась крупным скандалом. Элитные иномарки Bentley, Gelendwagen, Cadillac Escalade, Mercedes и BMW устроили «танцы», двигаясь по проспекту Вернадского, Третьему транспортному кольцу, Кутузовскому и Ленинградскому проспектам. Вместо того, чтобы ехать колонной, машины заняли все полосы движения, заблокировав остальных водителей.
Видео «свадебной гонки» было опубликовано в соцсетях.
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