Уволен устроивший "свадебные гонки" полицейский

Оперуполномоченный УВД ТиНАО Карахан Балакеримов, свадебный кортеж которого проехался по Москве с грубыми нарушениями ПДД, уволен со службы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал РЕН ТВ

Балакеримов был уволен приказом министра внутренних дел Владимира Колокольцева

Напомним, что свадьба оперуполномоченного обернулась крупным скандалом. Элитные иномарки Bentley, Gelendwagen, Cadillac Escalade, Mercedes и BMW устроили «танцы», двигаясь по проспекту Вернадского, Третьему транспортному кольцу, Кутузовскому и Ленинградскому проспектам. Вместо того, чтобы ехать колонной, машины заняли все полосы движения, заблокировав остальных водителей.