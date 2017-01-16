В Киргизии назвали причину крушения грузового самолета под Бишкеком

Грузовой самолет турецкой авиакомпании, потерпевший крушение в столице Киргизии, рухнул из-за сложных погодных условий, сообщил РИА Новости начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров.

"Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту Манас в столице Киргизии из-за сложных погодных условий", — сказал Сваров.

Самолет упал в 4.31 (по московскому времени). На месте ЧП работают все службы. Судьба экипажа пока неизвестна.